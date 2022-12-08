واشنطن تؤكد استمرار التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان

قال البيت الأبيض الأمريكي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية مع كوريا الجنوبية واليابان ضد التهديدات الكورية الشمالية من خلال إجراء التدريبات العسكرية الثنائية والثلاثية.وأدلى منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي "جون كيربي" بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، حيث قال إن واشنطن تعمل مع جميع حلفائها وشركائها لمواصلة الضغط على بيونغ يانغ.وقال "كيربي" إن الولايات المتحدة ستواصل ضمان توفير جميع القدرات الدفاعية اللازمة في المنطقة للدفاع عن مصالحها، وكذلك مصالح حليفتيْها: كوريا الجنوبية واليابان.وأشار المتحدث إلى الدفاع عن المصالح الوطنية للدول الثلاث باعتباره السبب وراء سعي الولايات المتحدة إلى تحسين قدرات جمع المعلومات الاستخبارية في المنطقة، والتحقق من درجة استعداد الجيش الأمريكي للدفاع عن نفسه وحلفائه.وفي إشارة إلى استمرار المناورات العسكرية الثنائية، قال "كيربي" إن التدريبات العسكرية المشتركة سوف تستمر.