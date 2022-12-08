الولايات المتحدة تحافظ على مستوى قواتها في كوريا في العام القادم

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حافظ مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية القادمة 2023، على العدد الحالي للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، عند حوالي 28 ألفا و500 جندي.وأصدر الكونغرس الأمريكي نص مشروع القانون المنقح الذي وافق عليه مجلسا الشيوخ النواب الأمريكيان.وأكد مشروع القانون التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع باستخدام النطاق الكامل للقدرات الدفاعية بما يتفق مع معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.كما شدد مشروع القانون على الحاجة إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة الصين.ووجه مشروع القانون وزير الدفاع الأمريكي لإجراء تقييم للتهديدات التي يشكلها استخدام أسراب الطائرات بدون طيار من قبل الخصوم، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.وقد وافق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على تمرير القانون في مجلسي الشيوخ والنواب وإرساله إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" خلال هذا العام.