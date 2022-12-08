السياسية محادثات وزارية بين كوريا والغابون في سيول

أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" محادثات مع وزيري الخارجية والبيئة في الغابون لمناقشة التعاون الثنائي.

واجتمع الوزير "بارك" مع نظيره الغابوني "مايكل موسى أدامو"، ووزير الغابات والبحار والبيئة والمناخ "لي وايت"، في سيول أمس الأربعاء.

وقدم وزير خارجية الغابون الشكر لكوريا الجنوبية للمساعدة في معركة بلاده ضد فيروس كورونا، معربا عن أمله في توسيع التعاون الثنائي الوثيق في مجال الرعاية الصحية ليمتد إلى مجالات أخرى، بما في ذلك الزراعة ومشروعات التنمية.

كما وقع البلدان اتفاقية مؤقتة للتعاون في قضايا تغير المناخ بمناسبة زيارة وزير البيئة الغابوني إلى كوريا.

وأشاد الجانبان بالاتفاقية، وأعربا عن أملهما في أن تسعى الدولتان إلى تنفيذ مشروعات مشتركة للغابات، وتحقيق أهداف "المساهمة المحددة وطنيا" لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

