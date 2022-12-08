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الدولية

مدير وكالة الطاقة الذرية يزور سيول لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي

Write: 2022-12-08 10:40:32

مدير وكالة الطاقة الذرية يزور سيول لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كوريا الجنوبية لمدة 4 أيام خلال الأسبوع القادم.
وبحسب وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، ستبدأ زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" يوم الثلاثاء القادم وتستمر حتى يوم الجمعة، تلبية لدعوة من الوزارة.
وخلال الزيارة التي تستغرق 4 أيام، سيلتقي "غروسي" بوزير الخارجية "بارك جين" وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية إلى المحيط في الربيع القادم.
وفي مكالمة هاتفية مع "غروسي" في سبتمبر، نقل الوزير "بارك" مخاوف كوريا الجنوبية بشأن خطة تصريف المياه، وشدد على أنه يجب أن تتم تلك الخطوة بأمان وفقا للوائح الدولية.
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها "غروسي" إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019، وهي أيضا أول زيارة لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كوريا منذ سبتمبر 2017.
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