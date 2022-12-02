تحذير حكومي من توظيف كوادر تكنولوجية من كوريا الشمالية ذوي جنسيات مزورة

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أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية تحذيرا تطلب فيه من الشركات المحلية الانتباه إلى عدم توظيف عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية ذوي جنسيات مزورة، وتعزيز التأكد من هوياتهم.وقالت وزارة الخارجية وهيئة المخابرات الوطنية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزارة التوحيد في تصريحات مشتركة، إن الحكومة أجرت فحصا استباقيا في هذا الشأن واتضح لها أنه يمكن لموظفين كوريين شماليين الحصول على فرص عمل في شركات تكنولوجيا المعلومات الكورية الجنوبية من خلال تزوير جنسياتهم.وأوضحت أن تقديم فرص عمل للكوريين الشماليين ودفع أجور لهم سوف يضر بسمعة الشركات المحلية، كما أنه قد يكون مخالفا للقوانين ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية، وهو ما يتطلب حذرا خاصا من قبل الشركات المحلية.وقالت إن الكوريين الشماليين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يحصلون على ملايين الدولارات سنويا من خلال العمل في الخارج، ويتم استخدام جزء كبير من تلك الأموال في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ.وأشارت إلى أنهم يقومون بتزوير جنسياتهم وهوياتهم بمختلف الطرق عند الاشتراك في المواقع الخاصة للعمل عبر الإنترنت، وأوصت بإجراء عمليات تحقق من الهوية عند التعاقد مع موظفين خارجيين.وأضافت الحكومة أنها تتوقع أن تساعد هذه الخطوة على بناء نظام معلوماتي حول فرص العمل على الإنترنت يتمتع بالمزيد من الأمان والمصداقية، كما ستسهم في الحيلولة دون حصول بيونغ يانغ على العملات الأجنبية بشكل غير قانوني واستخدامها في تمويل برامجها النووية والصاروخية.