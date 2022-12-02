حوار خاص بين مخرج فيلم أفاتار ومخرج فيلم مع الآلهة

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سيتم إجراء حوار خاص حول التطور التكنولوجي والمستقبل الإنساني بين المخرج الأمريكي الكبير "جيمس كاميرون" والمخرج الكوري "كيم يونغ هوا" صاحب سلسلة أفلام "مع الآلهة".وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأن المخرج كاميرون سيشارك في الندوة الدولية بعنوان "حوار حول مستقبل الإبداع العالمي لعام 2022" التي ستقام غدا الجمعة في العاصمة الكورية سيول.وسيتم عقد الحوار الخاص بين المخرجيْن الكوري والأمريكي ضمن الندوة تحت شعار "التأمل في التكنولوجيا ومستقبل الإنسان: الفرص والتحديات في عصر ميتافيرس".الجدير بالذكر أن المخرج الأمريكي كاميرون حقق أعلى مستوى من مبيعات التذاكر عالميا من خلال إحداث ثورة في التقنيات السينمائية بإنتاج فيلم الخيال العلمي ثلاثي الأبعاد "أفاتار" في عام 2009، وهو يزور كوريا قبل بدء عرض الجزء الثاني من الفيلم بعنوان "أفاتار: طريق المياه"، حيث سيتم عرضه في دور السينما الكورية لأول مرة في العالم بدءا من يوم الأربعاء القادم 14 ديسمبر.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن اللقاء بين المخرج العالمي كاميرون المتخصص في مجال أفلام الخيال العلمي وأهم المخرجين الكوريين سيشهد مناقشات حول تأثيرات السينما والمحتويات الثقافية والتكنولوجيا على مستقبل البشرية.وقد ظلت الوزارة تنظم حوارا حول مستقبل الإبداع العالمي منذ عام 2020 من أجل تحليل المهام التي يواجهها المجتمع الدولي والبحث عن الحلول الثقافية ذات الصلة.