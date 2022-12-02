المنتخب الكوري لكرة القدم يعود إلى سيول من مونديال قطر

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عاد المنتخب الكوري لكرة القادم إلى سيول أمس بعد أن نجح في التأهل لدور الستة عشر في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر، حيث رحب به الكثير من محبي كرة القدم الكوريين، بينما أعرب اللاعبون عن الشكر لأفراد الشعب الذين ظلوا يشجعونهم بقوة.وخرج 24 لاعبا، باستثناء اللاعبين "كيم سنغ غيو" و"جونغ او يونغ" اللذين رجعا من الدوحة مباشرة، بالترتيب من باب الوصول في مطار إنتشون الدولي، حيث أعربوا عن شكرهم للجمهور الذين كانوا في انتظارهم.وقال كابتن الفريق "سون هُنغ مين" إن المنتخب الكوري سيبذل المزيد من الجهود للمضي قدما نحو الأمام اعتمادا على هذا التشجيع الكبير من قبل الشعب، معربا عن شكره على إسعاد اللاعبين خلال فترة ذلك المهرجان الرياضي العالمي.ومن جانبه قال المدرب "باولو بينيتو"، الذي قرر تقديم استقالته بعد انتهاء مشاركة المنتخب الكوري في بطولة كأس العالم، إن السنوات الأربع الماضية التي قضاها في تدريب المنتخب الكوري كانت وقتا مجيدا بالنسبة له.أما اللاعب "هوانغ هي تشان" فقد قال إنه يفخر بمشاركته ضمن المنتخب الكوري، معربا عن سعادته بتحقيق المنتخب نتائج جيدة، وكذلك نجاحه في إحراز هدف قيم خلال البطولة.ويذكر أن المنتخب الكوري لكرة القدم قد تمكن في بطولة كأس العالم في قطر من التأهل لدور الستة عشر للمرة الأولى منذ 12 عاما، منذ بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا.