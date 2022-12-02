الحكومة الكورية تركز على التطعيم باللقاحات ثنائية التكافؤ

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قررت السلطات الصحية الكورية التوقف تماما عن التطعيم بالجرعتين الثالثة والرابعة باستخدام اللقاحات أحادية التكافؤ ضد فيروس كورونا، بدءا من يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري.وقال الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم في تقرير أصدره اليوم، إنه قرر وقف التطعيم بالجرعتين الثالثة والرابعة باستخدام اللقاحات أحادية التكافؤ من أجل التركيز على التطعيم باستخدام اللقاحات ثنائية التكافؤ التي تم تطويرها مؤخرا للاستجابة بشكل فعال للمتحور "أوميكرون".ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتلقى أولئك الذين تلقوا جرعتين من التطعيم باللقاحات أحادية التكافؤ، التطعيمات الإضافية خلال هذا الشتاء دون تلقي الجرعتين الثالثة والرابعة.وأوضح الفريق أنه يمكن تلقي التطعيم باللقاحات المؤتلفة في بعض الحالات الاستثنائية، مثل أولئك الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة لمكونات لقاح الحمض النووي الريبي أو أولئك الذين لا يريدون هذا اللقاح.وكانت السلطات الصحية الكورية قد قررت تقليص الفترة الفاصلة بين التطعيمات الإضافية أو الإصابة بالفيروس، من 4 أشهر إلى 3 أشهر، وقررت التطعيم باللقاحات ثنائية التكافؤ ذات الفاعلية الأقوى ضد الفيروس بما بين 2 و5 أضعاف بالمقارنة مع اللقاحات القائمة.