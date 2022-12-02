المبعوث النووي الكوري يجتمع مع نظيريه الأمريكي والياباني

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من المقرر أن يجتمع المبعوث النووي لكوريا الجنوبية مع نظيريه من الولايات المتحدة واليابان في إندونيسيا الأسبوع القادم للتشاور بشأن كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الخميس، سيعقد الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" اجتماعات ثنائية وثلاثية مع نظيريْه: الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، يومي الاثنين والثلاثاء في جاكرتا.وقد اجتمع المبعوثون الثلاثة وجها لوجه 3 مرات في يونيو ويوليو منذ أن تولى "كيم" منصبه في مايو.وقالت الوزارة إن المبعوثين الثلاثة سيواصلون التشاور الوثيق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وسط التصعيد غير المسبوق من بيونغ يانغ.وأوضحت أنهم سيتبادلون في الاجتماعات المرتقبة تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية، وسيجرون محادثات متعمقة حول نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.