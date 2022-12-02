الرئيس يون يعقد اجتماعا مع لجنة المواطنين لمراجعة سياسات الحكومة

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صرح المتحدث باسم الرئاسة الكورية "لي جيه ميونغ" أمس الخميس بأن الرئيس "يون صوك يول" سيعقد اجتماعا يوم الخميس القادم مع لجنة من 100 مواطن للتحقق من تنفيذ أهداف السياسات في عامه الأول في منصبه، مع شرح خطط العام القادم.وسوف يتم نقل الاجتماع على الهواء مباشرة عبر التلفزيون، وسيستمر لمدة ساعة و40 دقيقة.وسوف يتناول اجتماع مراجعة سياسات الدولة، الذي يعد الأول من نوعه في ظل إدارة "يون"، 4 مجالات، هي: الاقتصاد والمعيشة، والصناعات المستقبلية الواعدة، والرؤى والاستراتيجيات في عصر الحكم الذاتي المحلي، والإصلاحات في العمل والتعليم ونظام المعاشات.ووف سيقدم بعض الوزراء عروضا تقديمية حول أهداف السياسات، كما ستطرح لجنة المواطنين أسئلة على الرئيس "يون" والوزراء.وقال المتحدث إن عملية اختيار أعضاء اللجنة ما زالت جارية، موضحا أن الاجتماع سيوفر فرصة للرئيس للرد مباشرة على المواطنين، كما سيتم عقد اجتماع ثان لمراجعة السياسات المتعلقة بالشؤون الخارجية والأمن في النصف الأول من العام القادم.