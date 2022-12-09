مدير وكالة الطاقة الذرية يحضر حفل استكمال المفاعل النووي شين هانول

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سيحضر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" حفل استكمال المفاعل النووي "شين هانول 1" خلال زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.ومن المنتظر أن يزور "غروسي" كوريا بدءا من الثلاثاء وحتى الجمعة بدعوة من وزارة الخارجية الكورية، التي قالت أمس الخميس إن "غروسي" سيحضر حفل استكمال المفاعل في "أول جين" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" يوم الأربعاء.وقد تم الانتهاء من بناء المفاعل في عام 2020 بعد 10 سنوات من بدء بنائه في عام 2010، وحصل على موافقة على تشغيله من لجنة الأمن والسلامة النووية في يوليو من العام الماضي. وكان من المقرر في البداية أن يبدأ تشغيل المفاعل في أبريل 2017، ولكن تم تعليق الخطة بعد الزلزال الذي وقع في "كيونغ جو" في نفس المقاطعة.وخلال الزيارة التي تستغرق 4 أيام، سيلتقي "غروسي" بوزير الخارجية "بارك جين" وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة البرنامج النووي لكوريا الشمالية.ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية إلى المحيط في الربيع القادم.