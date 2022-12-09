المبعوثان النوويان الأمريكي والصيني يناقشان الأعمال الاستفزازية الكورية الشمالية

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عقد المبعوثان النوويان للولايات المتحدة والصين محادثات عبر الفيديو لبحث تصاعد الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أمس الخميس إن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" عقد اجتماعا عبر الفيديو في اليوم السابق مع نظيره الصيني "ليو شياو مينغ" لمناقشة التصعيد غير المسبوق من جانب كوريا الشمالية.وأعرب "كيم" في المحادثات عن قلقه بسبب إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل بيونغ يانغ بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، من بينها 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات.وأدان المبعوث الأمريكي بشدة عمليات الإطلاق الصاروخية التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وشدد على ضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتنفيذ الكامل للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وقالت الوزارة إن "كيم" أكد أيضا أن كلا البلدين يتفقان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وأكدت التزام الولايات المتحدة بالدبلوماسية مع كوريا الشمالية واستعدادها للاجتماع والحوار في أي وقت.