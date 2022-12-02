سائقو الشاحنات يصوتون على إنهاء الإضراب اليوم الجمعة

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قرر سائقو شاحنات البضائع المضربون عن العمل، إجراء تصويت على إنهاء الإضراب، مع دخوله اليوم السادس عشر.واتخذت اللجنة التنفيذية لاتحاد تضامن سائقي شاحنات البضائع هذا القرار مساء أمس الخميس في اجتماع طارئ في مكتب اتحاد نقابات العمال الكوري في مدينة "ديجون".وفي الاجتماع، قررت اللجنة إجراء تصويت لجميع أعضاء النقابة اليوم الجمعة بشأن مواصلة الإضراب أو إنهائه، ويبدأ التصويت في الساعة 9 صباحا، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه ظهرا.ويأتي هذا القرار بعد أن تحول الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، عن موقفه السابق الداعم للاتحاد العمالي المتشدد، ووافق على اقتراح الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم بتمديد سياسة الحد الأدنى لأسعار الشحن لسائقي شاحنات الإسمنت والحاويات لمدة ثلاث سنوات أخرى.وقال زعيم النقابة "لي بونغ جو" في مؤتمر صحفي إن النقابة قررت قبول الاقتراح الذي اتفق عليه الحزبان الحاكم والمعارض، وحث الحكومة والحزب الحاكم على الإسراع بإصدار التشريع الخاص بتمديد النظام الذي من المقرر أن ينتهي العمل به في نهاية هذا العام.