الرئيس يون يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

Photo : YONHAP News

استضاف الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس حفل عشاء لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم احتفالا بأداء الفريق في مونديال قطر 2022.ورحب الرئيس "يون" وزوجته "كيم كون هي" بالفريق المكون من 21 لاعبا والجهاز الفني، بمن فيهم قائد الفريق "سون هنغ مين" والمدرب "باولو بينتو"، حيث استقبلا المنتخب في قاعة الاستقبال بالبيت الأزرق "تشونغ وا ديه"، المقر الرئاسي السابق.ووفقا للمكتب الرئاسي، قال "يون" في كلمة ترحيب إن الفريق هو المكسب الذي فاز به الشعب الكوري الجنوبي من بطولة كأس العالم. وأضاف "يون" أن حيوية اللاعبين ومثابرتهم قدمت سلوى كبيرة للكوريين الذين يمرون بأوقات عصيبة، وأظهرت أن كوريا يمكنها التغلب على أي صعوبة بروح وعزيمة لا تلين.في المقابل، شكر "سون" و"بينتو" الرئيس على دعوته، كما قام "سون" بربط شارة "قائد الفريق" الصفراء، التي كان يرتديها خلال المباراة ضد البرتغال، حول ذراع "يون".وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي إن الحدث تم تنظيمه لإظهار الامتنان العميق للمنتخب بعد أدائه الجيد في بطولة كأس العالم، حيث وصل إلى مرحلة خروج المغلوب لأول مرة منذ 12 عاما.