سيول وواشنطن تجريان حوارا اقتصاديا رفيع المستوى الأسبوع القادم

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من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حوارا اقتصاديا رفيع المستوى في واشنطن الأسبوع القادم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس إن النائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو هون" سيزور الولايات المتحدة من الأحد إلى الأربعاء لحضور الجولة السابعة من الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين البلدين، حيث يلتقي يوم الاثنين مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة "خوسيه فيرنانديز" لمناقشة القضايا الاقتصادية المعلقة.ومن المتوقع أن يناقش الجانبان قضايا التعاون بين البلدين، بما في ذلك قانون تخفيض التضخم وسلاسل التوريد والعلوم والصحة والتنمية والبنية التحتية.كما سيجتمع نائب الوزير الكوري أيضا مع بعض النواب الأمريكيين لمناقشة قانون تخفيض التضخم.يُذكر أن الحوار الاقتصادي رفيع المستوى هو قناة تشاور منتظمة رفيعة المستوى للتعاون الاقتصادي بين وزارتي الخارجية الكورية والأمريكية.