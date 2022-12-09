مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق العسكري

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وافق مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس على مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع الأمريكية للعام القادم إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار، بزيادة مقدارها 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس "جو بايدن".وأقر مجلس النواب نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي، لتحديد سياسة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2023، بأغلبية 350 صوتا مقابل 80 صوتا، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع القادم، ثم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس "بايدن" ويصبح ساري المفعول.وينص مشروع القانون على أن يتم الحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية على مستوى 25 ألفا و500 جندي في العام القادم، وأن يتم تقديم قوة ردع الموسع لكوريا الجنوبية باستخدام جميع القدرات الدفاعية بناء على معاهدة الدفاع المتبادل.