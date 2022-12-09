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الاقتصادية

انطلاق أول مفاوضات للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في أستراليا

Write: 2022-12-09 13:25:41Update: 2022-12-09 14:04:21

انطلاق أول مفاوضات للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في أستراليا

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة بأن الجولة الأولى من مفاوضات الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ سوف تنطلق غدا السبت في أستراليا، وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الجاري.
يذكر أن اتفاقية الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ هي مبادرة اقتصادية أطلقها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي، وتضم في عضويتها 14 دولة، منها اليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية.
وقد تم الإعلان عن انطلاق المفاوضات لهذه المبادرة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي.
وسوف يتم في الجولة الأولى من المفاوضات إجراء مباحثات حول سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة وسلسلة التوريد والاقتصاد النظيف بالإضافة إلى الاقتصاد العادل.
وسوف تشارك كوريا في المفاوضات بوفد يتكون من مسؤولي الوزارات المعنية، وبرئاسة وزير التجارة "كيم جونغ هوي".
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