الحكومة الكورية تخطط لتغيير نظام ارتداء الكمامات من إلزامي إلى موصى به

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قالت سلطات الحجر الصحي اليوم الجمعة إنها ستقوم بتغيير نظام ارتداء كمامات الوجه في الأماكن الداخلية من "إلزامي" إلى "موصى به" و"تطوعي"، لكنها أضافت أن ارتداء الكمامات سيظل إلزاميا في المرافق التي تستخدمها المجموعات المعرضة للخطر.وتدرس الحكومة الكورية الحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامات في منشآت التمريض للمسنين والمستشفيات، ووسائل النقل العام، حتى بعد إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية.وأشارت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن ارتداء كمامات الوجه داخل المرافق الصحية ومرافق الرعاية الاجتماعية ووسائل النقل العام لا يزال إلزاميا في الدول الرئيسية الأخرى.وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار برفع إلزامية ارتداء كمامات الوجه في الأماكن الداخلية في غضون هذا العام بعد إجراء مناقشات بين الخبراء يومي الخامس عشر والسادس والعشرين من هذا الشهر، ومراجعة اللجنة الاستشارية الوطنية للاستجابة للأمراض المعدية.وقالت الوكالة إنه سيتم تحديد موعد رفع الإلزامية مع الأخذ في الاعتبار مدى الاستقرار في وضع انتشار فيروس كورونا وعدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة وعدد الوفيات.