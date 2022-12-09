شركتان كوريتان تبنيان مصنعا للبطاريات في ولاية جورجيا الأمريكية

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أعلنت حكومة ولاية جورجيا الأمريكية أمس الخميس أن شركة "هيون ديه" للسيارات وشركة "إس كيه أون" لبطاريات السيارات، سوف تبنيان مصنعا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مدينة أتلانتا.ووفقا لمكتب حاكم ولاية جورجيا، ستقوم الشركتان الكوريتان ببناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية حتى عام 2025 في منطقة تبعد 100 كيلومتر من مدينة أتلانتا.وتوقع بعض المراقبين أن تقوم الشركان ببناء مصنع بشكل مشروع مشترك، ليتم توريد البطاريات المنتجة لمصنع ستبنيه شركة "هيون ديه" في منطقة سافانا بولاية جورجيا الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية.وكانت "هيون ديه" قد بدأت العمل في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في سافانا في شهر أكتوبر الماضي، وسوف ينتهي العمل في بنائه بحلول عام 2025.ومن جانبها قالت شركة "هيون ديه" إنه من المتوقع أن يتم توريد البطاريات المنتجة في مصنعها الجديد لمصنعيها الآخريْن في ألاباما وجورجيا.