سائقو الشاحنات النقابيون يصوتون لإلغاء الإضراب العام

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قرر اتحاد تضامن سائقي شاحنات البضائع إلغاء الإضراب العام والعودة إلى العمل، بعد 16 يوما من الإضراب.وقال الاتحاد التابع للاتحاد الكوري لنقابات العمال إن غالبية أعضاء الاتحاد المشاركين في التصويت الذي جرى من الساعة التاسعة من صباح اليوم ولمدة ساعتين، حول ما إذا كان سيتم إنهاء الإضراب، قد أيدوا إنهاء الإضراب.وأضافت النقابة أن سائقي الشاحنات المضربين سوف يعودون للعمل.وقد بدأت نقابة سائقي شاحنات البضائع في الإضراب عن العمل يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، مطالبين بتوسيع نظام أسعار الشحن الآمن الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام.وقد تم تصميم هذا النظام المؤقت، الذي بلغت مدته 3 سنوات، لمنع العمل الزائد والحمل الزائد وضمان الحد الأدنى من معدلات الشحن لسائقي الشاحنات.كما طالبوا بتوسيع النظام أيضا، الذي يطبق حاليا على 6.2% فقط من جميع الشاحنات المخصصة لأغراض العمل.وبعد أن وافق الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على اقتراح الحكومة وحزب قوة الشعب الحاكم بتمديد سياسة الحد الأدني لأسعار الشحن لسائقي الشاحنات لمدة 3 سنوات أخرى، قررت اللجنة التنفيذية لاتحاد تضامن سائقي شاحنات البضائع إجراء تصويت على إنهاء الإضراب.