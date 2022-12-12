رئيس أركان الجيش الكوري يزور الإمارات ولبنان

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سيزور رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي "بارك جونغ هوان" كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان خلال هذا الأسبوع.وقال الجيش أمس الأحد إن بارك سيزور الإمارات ولبنان ابتداء من اليوم الاثنين في رحلة تستغرق ستة أيام.وخلال الزيارة الرسمية إلى الإمارات العربية المتحدة، سيعمل بارك على تعزيز الدبلوماسية الدفاعية التي تركز على التعاون في صناعة الأسلحة من خلال تعزيز قدرات الدولة في الأسلحة المتقدمة وتعزيز التعاون والتبادلات بين المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى بين البلدين.وعلى وجه الخصوص، سيتحقق رئيس الأركان الكوري من كيفية تشغيل الإمارات لقاذفات الصواريخ المتعددة الكورية "تشون مو"، ويناقش العديد من القضايا الأخرى، بما في ذلك إجراءات دعم متابعة الجيش للعمليات.ويخطط بارك أيضا لزيارة وحدة "أخ" التابعة للقوات الكورية في الإمارات العربية المتحدة، ووحدة "دونغ ميونغ" في لبنان، لتشجيع أفرادهما على خدمتهم.