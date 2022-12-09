5% انخفاضا في الدخل الحقيقي للأسر الكورية بسبب التضخم

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أظهرت بيانات جديدة أن الدخل الحقيقي للأسر الكورية على الصعيد الوطني قد تضاءل بحوالي خمسة بالمائة مقارنة بالعام السابق نتيجة للتضخم السريع.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين أن متوسط الدخل الحقيقي للأسر الكورية، التي كان معيلوها من الموظفين الدائمين، قد انخفض بنسبة 5% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بنفس الربع من العام الماضي. وقد تم تحليل البيانات من قبل خدمة أبحاث البرلمان، حيث اتضح أن التراجع في الدخل الحقيقي جاء بسبب زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.9% خلال تلك الفترة.وحقق الدخل الاسمي للأسر الكورية نموا بنسبة ضئيلة بلغت 0.5%. وشهدت الأسر التي يعيلها عمال بدوام جزئي انخفاضا حادا في الدخل الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 5.1%، والأسر التي يعيلها عمال مياومون بنسبة 5.6%.كما انخفض الدخل الحقيقي للأسر الكورية التي تعمل لحسابها الخاص، لا سيما في الأسر التي كان أربابها يوظفون عاملا واحدا على الأقل، حيث شهدت تلك الأسر انخفاضا في المتوسط بنسبة 2.5%.وأضاف التقرير أن نمو الأسعار على أساس سنوي في كوريا قد بلغ ذروته في شهر يوليو الماضي عند 6.3%، كما سجل 5% أو أعلى في الأشهر الأربعة التالية، ومن المرجح أن يظل عند مستوى 5% في الوقت الحالي.