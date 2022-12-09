توقعات بخروج كوريا من قائمة أكبر 15 اقتصادا بسبب الشيخوخة السريعة

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توقع تقرير أصدره بنك "غولدمان ساكس" أن تخرج كوريا الجنوبية من قائمة أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول عام 2050 بسبب شيخوخة السكان السريعة.ووفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية طويلة الأجل الصادر مؤخرا عن بنك الاستثمار الأمريكي، ستشهد بعض البلدان النامية مثل إندونيسيا ومصر وباكستان نموا في اقتصاداتها بشكل متواصل خلال العقود العديدة القادمة بفضل الزيادات المضطردة في عدد سكانها.وأوضح التقرير أن إندونيسيا ستنمو لتصبح رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول عام 2050، حسبما أظهر تقرير "غولدمان ساكس"، في حين أن اقتصادات مصر ونيجيريا ستصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم بحلول عام 2075، مع توقعات بأن تحتل نيجيريا المرتبة الخامسة، وباكستان المرتبة السادسة.وبالتوازي مع ذلك، من المتوقع أن تخرج كوريا الجنوبية من قائمة أكبر 15 اقتصادا بحلول عام 2050 بسبب اتجاه المواليد المنخفض في البلاد والشيخوخة المتزايدة، وأن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لها ليقل عن اليابان بدءا من ذلك الوقت فصاعدا.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 100 ألف دولار أمريكي بحلول عام 2075 ليكون على قدم المساواة مع فرنسا وكندا.