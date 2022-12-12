نائب وزير الخارجية الكوري يناقش مع نواب أمريكيين قانون تخفيض التضخم

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صرح النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "لي دو هون" بأنه سيواصل حث الكونغرس الأمريكي على مراجعة قانون تخفيض التضخم.وأدلى "لي" بهذا التصريح أمس الأحد للصحفيين فور وصوله إلى مطار "دالاس" الدولي بالقرب من العاصمة المريكية واشنطن، حيث يقوم بزيارة للولايات المتحدة للمشاركة في حوار اقتصادي رفيع المستوى بين سيول وواشنطن.وقد غادر "لي" كوريا أمس لحضور الجولة السابعة من الحوار الاقتصادي المقرر عقده اليوم الاثنين، كما سيناقش القانون الأمريكي الذي يستثني السيارات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الإعانات الضريبية.وقال نائب الوزير الكوري إنه يخطط لإجراء محادثات ذات صلة بهذا الموضوع مع مسؤولي الحكومة الأمريكية، قبل إعلان واشنطن المزمع توجيهات بشأن تنفيذ قانون تخفيض التضخم. وقال إنه سيلتقي أيضا بنواب في الكونغرس ويناقش معهم التعديلات المتوقعة على قانون تخفيض التضخم.