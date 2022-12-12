الأحزاب السياسية تتفق على تخفيض الضرائب عن أصحاب المنازل المتعددة

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من المتوقع أن يتم تخفيف الأعباء الضريبية المفروضة على الأشخاص الذين يمتلكون أكثر من منزل واحد، حيث تقترب الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض من التوصل إلى اتفاق حول تخفيض الحد الأدنى من فرض معدلات ضريبية أثقل على أصحاب المنازل المتعددة.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء في تقرير نشرته اليوم الاثنين عن مسؤولين في البرلمان والحكومة قولهم إن الأحزاب السياسية تمكنت من تجاوز معظم خلافاتها بشأن مراجعة نظام الضرائب العقارية. وبموجب الاتفاق المتوقع سيخضع الأشخاص الذين يمتلكون منزلين لمعدلات ضريبية تتراوح بين 0.6% و3%، وهي نفس المعدلات المفروضة على أصحاب المنازل الفردية، بغض النظر عن مكان وجود تلك المنازل.ويُعرّف النظام الضريبي الحالي أصحاب المنازل المتعددين بأنهم الأشخاص الذين يمتلكون ثلاثة منازل أو أكثر وبالتالي فهم يخضعون لمعدلات ضريبية أعلى. ومع ذلك، لا يزال الأشخاص الذين يمتلكون منزلين يخضعون لمعدلات ضريبية أعلى تصل إلى 6%، إذا كان أحد منازلهم يقع في منطقة مضاربة خاضعة للتعديل.وتسعى الأحزاب السياسية إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن أولئك الذين يمتلكون ثلاثة منازل أو أكثر، إذا كانت القيمة التقديرية المجمعة لتلك المنازل تقل عن 1.2 مليار وون، بحيث يخضعون لنفس معدلات الضرائب مثل أصحاب المنازل الفردية.