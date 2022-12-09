إتاحة لقاحات كورونا ثنائية التكافؤ للمراهقين

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قررت السلطات الصحية الكورية إتاحة اللقاحات ثنائية التكافؤ المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، للمراهقين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.ويذكر أن تلك اللقاحات تستهدف المتحورات الفرعية من المتحور "أوميكرون" بما في ذلك "بي إيه 1" و"بي إيه 4"و"بي إيه 5". وأوضح الفريق الحكومي المسؤول عن التطعيم أنه تقرر توسيع المجموعة السكانية المستهدفة للقاحات ثنائية التكافؤ اعتبارا من اليوم الاثنين، لتشمل الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، بعدما كانت تشمل فقط من الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.وبناء على ذلك، سيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما من حجز اللقاحات اعتبارا من اليوم والحصول على التطعيم بعد أسبوع.وسوف تتوفر أيضا اللقاحات في نفس اليوم باستخدام الجرعات المتبقية بدءا من اليوم.ويذكر أنه بينما أكمل ما يقرب من ثلثي عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما التطعيمات الأولية، فقد تلقى 11.5% فقط من هذه الفئة العمرية تلقي جرعة معززة.