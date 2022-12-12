20.8% انخفاضا في الصادرات الكورية في أول عشرة أيام من ديسمبر

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 20 بالمائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر الجاري.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الشحنات الصادرة في الفترة المذكورة 15.4 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 20.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقالت هيئة الجمارك إن هذا الانخفاض كان مدفوعا جزئيا بانخفاض عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم، وبمعدل انكماش سنوي بنسبة 15.8%.كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 20.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما أدى إلى عجز تجاري بمقدار 4 مليارات و920 مليون دولار.وبذلك يكون العجز التجاري التراكمي السنوي لكوريا الجنوبية قد سجل حتى الأيام العشرة الأولى من ديسمبر أعلى مستوى قياسي له خلال تلك الفترة، حيث بلغ 47.4 مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى أن تسجل كوريا الجنوبية أول عجز تجاري لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.