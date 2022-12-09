إصابات كورونا الجديدة تسجل أعلى مستوى في 13 أسبوعا

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اكتشاف أكثر من 25 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط زيادة انتشار الوباء في موسم الشتاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 25 ألفا و667 حالة، ليتجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس 27 مليونا و754 ألف شخص.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 63 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وشهد عدد الإصابات الجديدة انخفاضا بمقدار حوالي 29 ألفا بسبب قلة عدد الفحوصات أمس الأحد، لكنها سجلت أعلى مستوى في 13 أسبوعا على أساس أيام الأحد.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 38 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 478 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 31 ألفا و99 حالة وفاة، بزيادة مقدارها 30 حالة وفاة مقارنة باليوم الأسبق.