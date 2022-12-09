الرئيس يون يدعو رؤساء المنظمات الاقتصادية إلى توسيع الاستثمار والتوظيف

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أقام الرئيس الكوري "يون صوك يول" مأدبة عشاء لرؤساء المنظمات الاقتصادية، حيث دعاهم إلى دعم توسيع الاستثمار والتوظيف للشركات الكورية.وكان من بين المشاركين في مأدبة العشاء: رئيس غرفة التجارة والصناعة "تشيه تيه وان"، ورئيس رابطة أصحاب الشركات "سون كيونغ شيك"، ورئيس الاتحاد المركزي للصناعات الصغيرة والمتوسطة "كيم كي مون"، ورئيس رابطة التجارة الكورية "كو جا يول".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقيم فيها الرئيس "يون" مأدبة عشاء لرؤساء المنظمات الاقتصادية منذ تنصيبه.وناقش المشاركون في مأدبة العشاء القضايا المتعلقة بإنهاء إضراب سائقي الشاحنات النقابيين، ومشروع القانون الخاص بتخفيض ضرائب الشركات، والجهود المبذولة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة بوسان.وأعرب رؤساء المنظمات الاقتصادية عن شكرهم للحكومة على التزامها بالقوانين والمبادئ في حل مشكلة إضراب سائقي الشاحنات عن العمل.ومن جانبه، أكد الرئيس "يون" أن حكومته سوف تواصل الالتزام بالقوانين والمبادئ في المستقبل، مطالبا الشركات بتوسيع استثماراتها والتوظيف فيها دون أي نوع من القلق.