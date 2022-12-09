2.9 تريليون وون صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية في نوفمبر

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سجلت مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية زيادة صافية للشهر الثاني على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية اليوم الاثنين، بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية تريليونين و928 مليار وون في شهر نوفمبر الماضي.وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا ما قيمته 2 تريليون و761 مليار وون من الأسهم الكورية في سوق كوسبي، و167 مليار وون في سوق كوسداك للشركات التكنولوجية.وكان المستثمرون الأجانب قد باعوا من الأسهم الكورية في شهر سبتمبر الماضي، لكنهم عادوا للشراء مرة أخرى في أكتوبر.وقال التقرير إن إجمالي قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها الأجانب بلغ 637 تريليون وون حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغ إجمالي قيمة السندات المالية الكورية التي يمتلكها الأجانب 232.2 تريليون وون.وبلغ صافي استثمارات الأجانب في سوق السندات الكورية 732 مليار وون في شهر نوفمبر الماضي.