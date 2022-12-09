الرئيس يون يدرس إصدار عفو خاص قبل حلول العام الجديد

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يدرس الرئيس الكوري "يون صوك يول" إمكانية إصدار عفو خاص يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.وصرح مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي للكي بي إس بأن وزارة العدل أعدت قائمة أولية بالمرشحين للعفو الرئاسي الخاص، وأن المراجعة على مستوى العمل جارية حاليا.وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" الذي حكم عليه بالسجن لمدة 17 عاما بتهم فساد، والحاكم السابق لمقاطعة جنوب كيونغ سانغ "كيم كيونغ سو"، مدرجيْن في قائمة المرشحين.وأوضح أنه قد يتم إصدار العفو الخاص يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، على اعتبار أن الموعد النهائي لوقف تنفيذ الحكم للرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" سيكون يوم السابع والعشرين من ديسمبر.وأضاف أنه قد يتم إصدار العفو الخاص على الحاكم السابق "كيم" دون إعادة حقوقه.وكان "لي" و"كيم" مدرجيْن في قائمة المرشحين للعفو الخاص السابق بمناسبة عيد الاستقلال، ولكن تم استثناؤهما في اللحظات الأخيرة.وأكد المسؤول إنه لم يتقرر أي شيء بعد يتعلق بموعد العفو وقائمة مرشحيه، لإن الرئيس "يون" سيكون مسؤولا عن اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.