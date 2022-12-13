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السياسية

محادثات عبر الفيديو بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية والصين

Write: 2022-12-13 10:35:30

محادثات عبر الفيديو بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية والصين

Photo : YONHAP News

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" ونظيره الصيني "وانغ يي" محادثات عبر الفيديو أمس الاثنين لمناقشة العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.
ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى بارك محادثات مع كبير نظيره الصيني مساء أمس، بعد حوالي أربعة أشهر من المحادثات المباشرة التي عقدها الجانبان في مدينة "تشينغداو" الصينية في أغسطس الماضي.
وخلال مباحثات الأمس، كرر الوزير "بارك" دعوات سيول لبكين للعب دور أكثر نشاطا فيما يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية. كما طلب الوزير الكوري من نظيره الصيني رفع الحظر الفعلي المفروض على المحتويات الكورية لتعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين، اللتين احتفلتا في الصيف الماضي بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.
وكان الجانبان قد توصلا في وقت سابق إلى توافق بشأن الحاجة إلى زيادة التبادلات الثنائية خلال القمة بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" الشهر الماضي، والتي عُقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
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