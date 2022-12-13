يون يدعو إلى التعاون الحزبيّ لتمرير مشروع ميزانية 2023

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دعا الرئيس "يون صوك يول" إلى التعاون بين الحزبين الحاكم والمعارض من أجل التمرير السريع لمشروع قانون ميزانية العام القادم وسط المأزق البرلماني الحالي.ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة "لي جيه ميونغ"، وجه الرئيس تلك الدعوة صباح أمس خلال اجتماعه الأسبوعي مع رئيس الوزراء "هان دوك سو"، حيث أعرب عن أسفه للتأخير في تمرير اقتراح الميزانية الأول لحكومته، ودعا إلى تعاون الحزبين في هذا الشأن، قائلا إنه لا يمكن أن يكون هناك تحيز في التعامل مع الأمور التي تؤثر على سبل عيش الناس. وأمر يون الوزارات بأن تشرح بشكل كامل للنواب من المعسكرين الحاكم والمعارض أهداف مشروعات القوانين الرئيسية المعلقة المرتبطة بشكل وثيق بسبل عيش الشعب لضمان تمرير تلك القوانين خلال الدورة البرلمانية غير العادية لهذا الشهر.وعلى وجه الخصوص، شدد الرئيس يون على أهمية تمرير تنقيحين تشريعيين يهدفان إلى تخفيض معدل الضريبة على الشركات ورفع سقف إصدار السندات من قبل شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو"، التي تديرها الدولة.وأوضح الرئيس يون أن قانون ضرائب الشركات سوف يخفض الضرائب على الشركات الكبيرة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات والوظائف في جميع الشركات، بينما سيساعد القانون الآخر شركة "كيبكو" على تأمين السيولة النقدية، وبالتالي تخفيف أعباء فواتير الكهرباء عن الجمهور.