صادرات المحتويات الثقافية الكورية تسجل ارتفاعا قياسيا منذ بدء جائحة كورونا

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بلغت قيمة الصادرات الثقافية الكورية أعلى مستوياتها منذ بدء جائحة كورونا.ووفقا لوكالة المحتويات الإبداعية الكورية، وهي وكالة حكومية تشرف على الترويج للمحتويات الكورية وتقوم بتنسيقها، وقعت الشركات الإعلامية عقودا تزيد قيمتها عن 63 مليونا و580 ألف دولار، خلال العام الجاري.وأوضحت الوكالة إن هذا الرقم الذي يمثل زيادة بنسبة 58% مقارنة بالعام الماضي، كان مدفوعا بالعقود الموقعة من خلال ترويجها لـ"كيه كونتنت" مع أكشاك عبر الإنترنت وغير متصلة بالإنترنت في أسواق الأفلام الخارجية، لمساعدة أكثر من 100 شركة كورية.وقد بذلت وكالة المحتويات الإبداعية الكورية جهودا ترويجية في ست أسواق خارجية للبث والأفلام، بما في ذلك سوق هونغ كونغ الدولية للسينما والتلفزيون، وسوق "إم آي بي تي في" في فرنسا، وسوق دبي الدولية للمحتويات في الإمارات العربية المتحدة.وتخطط الوكالة لتشغيل أكشاك مماثلة في أسواق الأفلام الخارجية الكبرى خلال العام القادم أيضا، مع إطلاق برنامج جديد لمساعدة شركات الإنتاج الصغيرة والمتوسطة على التقدم إلى السوق العالمية.