كوريا والصين تتفقان على التعاون من أجل التنفيذ السلس لاتفاقية القمة بينهما

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اتفق وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين على التعاون الوثيق من أجل التنفيذ السلس للاتفاقيات التي توصل إليها رئيسا البلدين في قمتهما التي عقدت الشهر الماضي.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى وزير الخارجية "بارك جين" ونظيره الصيني "وانغ يي" محادثات عبر الفيديو استغرقت 75 دقيقة مساء أمس الاثنين، اتفقا خلالها على التواصل عن كثب للحفاظ على الزخم الذي تحقق في القمة الثنائية التي عقدت خلال زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى كوريا الجنوبية.ودعا الوزير بارك إلى دعم بكين النشط لجهود سيول للدخول في حوار مع كوريا الشمالية ودعم "المبادرة الجريئة" التي تنص على تزويد بيونغ يانغ بمساعدات اقتصادية مقابل اتخاذ خطوات لنزع السلاح النووي.وردا على ذلك، قال وانغ إن بكين ستلعب "دورا بناء" في التعامل مع شؤون شبه الجزيرة الكورية.واتفق الوزيران أيضا على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك الزيارات المتبادلة والحوار الأمني بين نواب الوزراء والحوار بين القطاعين العام والخاص.كما اتفق الجانبان على تسريع المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين لوضع واعتماد خطة عمل مشتركة للنمو المستقبلي على النحو المتفق عليه في اجتماع الوزيرين السابق في مدينة "تشينغداو" الصينية.