توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على المنطقة الوسطى

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من المتوقع ظهور طقس ملبد بالغيوم وثلوج في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع تساقط ثلوج بمعدل يزيد عن عشرة سنتيمترات في المنطقة الوسطى.وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن تصل معدلات تساقط الثلوج إلى أكثر من عشرة سنتيمترات في الأجزاء الجنوبية من مقاطعتي كيونغ كي وكانغ وان ومقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، حتى الغد الأربعاء.وقد تم إصدار تحذيرات أولية من الثلوج لتلك المناطق. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى خمسة سنتيمترات في سيول وشمال كيونغ كي ومقاطعة جنوب جولا. وسوف يهدأ تساقط الثلوج في منطقة العاصمة مساء اليوم الثلاثاء، لكنها سوف تستمر حتى صباح الأربعاء في بعض المناطق الغربية.وسوف ترفع الثلوج من مستويات الغبار الناعم اليوم، بحيث تصل إلى المستوى "سيئ للغاية" في معظم أنحاء البلاد. وقد تم بالفعل إصدار تحذيرات بشأن الغبار الناعم في منطقة سيول الكبرى التي تشمل أيضا مدينة إنتشون ومقاطعة كيونغ كي.