اجتماع بين المبعوث النووي الكوري ونظيريْه الأمريكي والياباني في إندونيسيا

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سيعقد كبار المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في إندونيسيا اليوم الثلاثاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، سيعقد الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون" اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه الأمريكي "سونغ كيم" والياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، اليوم في جاكرتا.كما سيعقد مبعوث كوريا الجنوبية، الذي أجرى محادثات ثنائية مع "سونغ كيم" أمس الاثنين، اجتماعا ثنائيا منفصلا مع "فوناكوشي" اليوم أيضا بعد المحادثات الثلاثية.وقد عقد كبار المبعوثين النوويين اجتماعات ثلاثية وجها لوجه ثلاث مرات في يونيو ويوليو وسبتمبر منذ أن تولى مبعوث كوريا الجنوبية منصبه في مايو.وفي اجتماع اليوم، تخطط الأطراف الثلاثة لتبادل تقييماتهم للوضع في شبه الجزيرة الكورية ومناقشة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.وقد واصل المفاوضون الثلاثة التشاور الوثيق بشأن التطوير النووي لكوريا الشمالية وسط تصعيدها غير المسبوق للاستفزازات.