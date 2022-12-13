النيابة تستجوب رئيس المخابرات السابق في قضية مسؤول مصائد الأسماك

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وجهت النيابة العامة في كوريا استدعاءً للمدير السابق لجهاز المخابرات الوطنية "بارك جي وان" لاستجوابه في الاتهامات الموجهة إليه بالتستر على حادث إطلاق النار في عام 2020 الذي أدى إلى مصرع مسؤول في وزارة مصائد الأسماك الكورية الجنوبية على يد جنود كوريين شماليين. وطلب مكتب المدعي العام في منطقة سيول المركزية من بارك المثول للاستجواب في الساعة 10 من صباح الغد الأربعاء. وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الاثنين، قال بارك إنه سيمتثل لاستدعاء النيابة، موضحا أن الموعد قد تم تنسيقه بين النيابة ومحاميه. وكانت وكالة المخابرات الوطنية قد تقدمت بشكوى في شهر يوليو الماضي إلى مكتب المدعي العام الأعلى ضد بارك، اتهمته فيها بحذف تقارير متعلقة بالمخابرات دون إذن، في حادث مصرع مسؤول مصائد الأسماك "لي ديه جون" في عام 2020. وتشتبه النيابة في أن بارك، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية في الفترة من يوليو 2020 إلى مايو 2022، قد أصدر تعليماته إلى جهاز المخابرات بحذف التقارير ذات الصلة، بناء على أمر تلقاه من مستشار الأمن القومي آنذاك "صوه هون"، بعد حضور اجتماع وزاري عقد في اليوم التالي لوفاة "لي". ويتهم بارك أيضا بتدمير السجلات الإلكترونية العامة حول الحادث دون اتباع الإجراءات المناسبة. ومن جانبه نفى بارك هذه الاتهامات، مدعيا أنه لم يتلق أي تعليمات لحذف التقارير أو أنه قد أصدر مثل هذه الأوامر لمسؤولي المخابرات. ووجهت النيابة العامة اتهاما أيضا إلى "صوه" الأسبوع الماضي بإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق فيما يتعلق بالقضية.