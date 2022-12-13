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الاقتصادية

توقعات التضخم في الولايات المتحدة تصل لأقل مستوى منذ أغسطس 2021

Write: 2022-12-13 10:55:40

توقعات التضخم في الولايات المتحدة تصل لأقل مستوى منذ أغسطس 2021

Photo : YONHAP News

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الاثنين إنه اتضح في استطلاع شهر نوفمبر حول توقعات المستهلكين للعام القادم، أنهم يتوقعون أن يرتفع معدل التضخم بمقدار 5.2%، بانخفاض يبلغ 1.7% مقارنة بنتائج استطلاع توقعات المستهلكين الذي أجري في الشهر الأسبق.
وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين يتوقعون أن التضخم سوف يهدأ أكثر خلال السنوات القادمة، لينخفض إلى ثلاثة بالمائة بعد ثلاثة أعوام من الآن، ثم إلى 2.3% بعد خمسة أعوام، وكلا التقعين أقل بمقدار عُشر نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر.
وجاءت نتائج المسح وسط تقييمات بأن التضخم الأمريكي المتصاعد قد يكون قد بلغ ذروته. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الوليات المتحدة بنسبة 7.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلا بذلك أقل زيادة منذ يناير الماضي.
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