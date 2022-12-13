ترشيح فيلم كوري لجوائز غولدن غلوب 2023

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تم ترشيح الفيلم الكوري الجنوبي "قرار بالمغادرة" للمخرج "بارك تشان اوك" لجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنغليزية، في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الثمانين، للعام القادم 2023.وأعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود أمس الاثنين عن أسماء الأفلام المرشحة، بما في ذلك الفيلم الرومانسي الكوري المثير، المرشح لأفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنغليزية، وهي جائزة كانت تُعرف سابقا باسم "أفضل فيلم بلغة أجنبية".وسوف يتنافس فيلم "قرار بالمغادرة" مع أربعة أفلام أخرى هي" "الوضع هادئ في الجبهة الغربية"، و"أرجنتينا 1985" و"كلوز" و"آر آر آر".ويذكر أن فيلم "الطفيلي" للمخرج الكوري "بونغ جون هو" قد فاز بتلك الجائزة في عام 2020، مما جعله أول فيلم كوري على الإطلاق يفوز بجائزة "غولدن غلوب"، ثم فاز فيلم "ميناري" بها في العام التالي.وفي يناير من هذا العام، فاز الممثل الكوري الجنوبي "أوه يونغ سو" في فئة أفضل أداء لممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" التاسع والسبعين، عن دوره في مسلسل "نيتفليكس" الشهير "لعبة الحبار".