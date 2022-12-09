انضمام الفنان جين إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

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انضم الفنان "جين" من فرقة "بي تي إس" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية اليوم.ووفقا لدائرة الأغاني الكورية الشعبية، بدأ الفنان في أداء الخدمة العسكرية بهدوء ودون إجراء فعالية خاصة بتوديعه.الجدير بالذكر أن جين الذي ولد في عام 1992 يعد أكبر فناني الفرقة سنا.وبتوصية من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة حسب قانون الخدمة العسكرية الذي تم تعديله في عام 2020، تم تأجيل موعد انضمامه إلى الخدمة العسكرية حتى نهاية هذا العام.ولكن حسب إرادته للالتزام بالخدمة العسكرية، تقدم بطلب لإلغاء التأجيل.وقالت شركة "بيك هيت ميوزيك" التي ينتمي إليها جين إنه ليس هناك فعالية رسمية خاصة في موعد انضمامه وأوصت محبيه بعدم زيارة الموقع من أجل الوقاية من الحوادث الأمنية الناتجة عن الازدحام.يشار إلى أن قوات الجيش والشرطة والحكومة المحلية أرسلت حوالي 300 عنصر إلى الموقع إلى جانب تخصيص سيارات للإسعاف. وأوضح مسؤول في القوات البرية أنه سيتم الإشراف على الوضع حتى مغادرة زوار الموقع.وفيما يتعلق بخطة الخدمة العسكرية للفنان جين، قال إنها لا تختلف كثيرا عن خدمات الجنود الآخرين.وبالتوازي مع انضمام جين إلى الخدمة العسكرية ليكون أول عضو من بي تي إس في هذا المجال، من المتوقع أن تمر الفرقة بفترة جمود في أنشطتها بسبب التزام أعضائها بأداء الخدمة العسكرية.وتتطلع الشركة لأن تستأنف الفرقة أنشطتها في عام 2025.