الاتحاد الأوربي يفرض عقوبات مفاجئة على بيونغ يانغ

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قرر الاتحاد الأوربي فرض عقوبات مستقلة بشكل مفاجئ على كوريا الشمالية لأول مرة منذ حوالي 8 أشهر، حيث أضاف مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي إلى قائمة العقوبات المستقلة أمس، 8 أشخاص و4 جهات تابعة لكوريا الشمالية شاركت مباشرة في تطوير برنامج الصواريخ البالستية أو مولته، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.وكانت آخر عقوبات من هذا النوع فرضها الاتحاد الأوربي في شهر أبريل الماضي.ويرى المحللون أن العقوبات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوربي دون إنذار مسبق في ظل تركيزه على التعامل مع روسيا التي طال أمد حربها في أوكرانيا، قد جاءت تماشيا مع استجابة المجتمع الدولي والولايات المتحدة للاستفزازات العسكرية الكورية الشمالية التي ظلت مستمرة بشكل غير مسبوق منذ بداية هذا العام.وأشار الاتحاد الأوربي إلى أن بيونغ يانغ أطلقت 63 صاروخا باليستيا على الأقل منذ يوم الخامس من يناير وحتى الثامن عشر من نوفمبر الماضي، بما في ذلك عدد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحث بيونغ يانغ على الالتزام بالقانون الدولي واستئناف الحوار مع الأطراف المعنية.