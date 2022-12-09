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الاقتصادية

كوريا تسجل عجزا تجاريا لأول مرة منذ 14 عاما

Write: 2022-12-13 13:18:23Update: 2022-12-13 22:00:42

كوريا تسجل عجزا تجاريا لأول مرة منذ 14 عاما

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يحقق حجم العجز التجاري لكوريا الجنوبية هذا العام أعلى مستوى على الإطلاق، حيث يزيد عن 50 مليار دولار لأول مرة.
جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية، أشار أيضا إلى أن الميزان التجاري الكوري سيعود إلى العجز لأول مرة منذ 14 عاما نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام العالمية وتباطؤ الصادرات الكورية. 
وتوقع التقرير أن يستمر العجز في العام القادم أيضا.
وقالت هيئة الجمارك الكورية إن الميزان التجاري لهذا العام سجل عجزا بلغ حتى الآن 47 مليارا و464 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق حسب المعايير السنوية، وهو يساوي 2.3 ضعف العجز في عام 1996 الذي بلغ فيه  20 مليارا و624 مليون دولار، وكان الأكبر حتى ذلك الوقت.
وبهذا من المتوقع أن يسجل الميزان التجاري الكوري لهذا العام عجزا لأول مرة منذ عام 2008 عندما بلغ 13 مليارا و267 مليون دولار.
وكان الاتحاد الكوري للتجارة الدولية قد توقع أن يسجل الميزان التجاري لهذا العام 45 مليار دولار، بينما توقع كل من المعهد الوطني الصناعي 42 مليارا و600 مليون دولار، والمعهد الكوري للاقتصاد 48 مليار دولار على التوالي.
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