الرئيس يون يعلن إلغاء نظام الرعاية الصحية للحكومة السابقة

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" اليوم أنه من الضروري تطبيع النظام الوطني للتأمين الصحي الذي يعد أهم الوسائل للحفاظ على صحة الشعب.وبهذا تم رسميا الإعلان عن إصلاح النظام الصحي على نحو يلغي نظام الرعاية الصحية لحكومة الرئيس السابق "مون جيه إين" والمتمثل في تعزيز تغطية التأمين الصحي، إلى جانب الإصلاحات الرئيسية الثلاثة في مجالات العمل والتعليم والمعاشات.وألقى الرئيس يون كلمة في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" بالعاصمة سيول قال فيها إن إصلاح نظام التأمين الصحي ليس خيارا بل ضرورة، وأشار إلى أن الحكومة السابقة أنفقت حوالي 20 تريليون وون، أي ما يزيد عن خمسة عشر مليار دولار على تعزيز تغطية التأمين الصحي خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها تساهلت في الإفراط في النفقات الطبية واستغلال التأمين الصحي دون مقابل، وهو عبء تحمله الكثير من المواطنين.وانتقد يون السياسة الشعبوية التي تهدر ضرائب الشعب وقال إنها أضرت بجذور نظام التأمين الصحي وألحقت أضرارا كبيرة بالشعب.ومن أجل معالجة تلك المشكلة أكد على ضرورة تعزيزمعايير مزايا ومؤهلات الرعاية الصحية إلى جانب منع إهدار وتسرب التأمين الصحي، موضحا أن حكومته ستقدم دعما سخيا للذين يعانون خارج نطاق التأمين الصحي باستخدام الأموال التي سيتم توفيرها.وأوضح أن النظام الجديد يستهدف توفير خدمات صحية عالية التكلفة لكنها ضرورية مثل علاج "الأمراض الخطيرة"، وقال إنه سيتم رفع الاستدامة وتعزيز علاج الأمراض الخطيرة والرعاية الطبية الضرورية.