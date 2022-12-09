علامات على عودة انتشار كورونا في كوريا

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 80 ألفا، وهو أعلى رقم منذ حوالي 3 أشهر.وصرح مركز الوقاية من الكوارث والتدابير المضادة بأن عدد الإصابات الجديدة بلغ 86 ألفا و852 خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة بلغت حوالي 3.8 ضعف بالمقارنة مع اليوم الأسبق، الذي بلغ فيه عدد الإصابات حوالي 20 ألفا.الجدير بالذكر أن الرقم المسجل بالأمس هو الأكبر منذ يوم 14 سبتمبر الذي شهد 93 ألفا و949 إصابة، كما أنه الأكبر أيضا منذ 14 أسبوعا حسب معيار الإصابات المسجلة في أيام الاثنين.جاء ذلك فيما تخطط الحكومة الكورية للإعلان عن خطة لتعديل نظام ارتداء الكمامات الإلزامي في الأماكن الداخلية حتى نهاية هذا الشهر، إلا أن اتجاه الزيادة في عدد الإصابات الجديدة قد يؤثر على تلك الخطة.ومن ناحية أخرى، انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفيات بمقدار 18، لكنه ظل في مستوى مرتفع، حيث بلغ 460 مريضا.وبلغ عدد الوفيات المسجلة بالأمس 29، ليبلغ عدد الوفيات التراكمي 31 ألفا و128، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.11%.