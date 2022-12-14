عائلات ضحايا حادث إي تيه وان يطالبون الرئيس يون بالاعتذار

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دعت مجموعة استشارية شكلها أفراد عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم في حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان"، إلى اعتذار رسمي من الرئيس "يون صوك يول" بشأن الحادث.وقام "لي جونغ تشول" رئيس المجموعة ووالد الممثل التلفزيوني "لي جي هان" الذي كان من بين 158 ضحية في الحادث يوم 29 أكتوبر، بنقل طلبات المجموعة خلال مؤتمر صحفي في البرلمان أمس الثلاثاء، حيث دعا أيضا إلى إجراء تحقيقات شاملة في الحادث بواسطة البرلمان، وقال إنه من المفترض أن تصل إلى الأسباب الهيكلية للكارثة وتحديد المسؤول عنها قانونيا وإداريا.وأكد "لي" على أن تحقيقات البرلمان ضرورية أيضا للحكومة للتوصل إلى تدابير لمنع الأضرار الثانوية للضحايا وعائلاتهم، فضلا عن منع تكرار حوادث مأساوية مماثلة من خلال وضع تدابير معززة للسلامة العامة.يذكر أنه قد تم إطلاق تلك المجموعة التي تضم حوالي 170 من أفراد أسر 97 ضحية، يوم السبت الماضي.