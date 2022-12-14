سيول تقول إنه تم تضييق الفجوة مع طوكيو حول مسألة التعويضات

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء إنه تم تقليص الفجوة في المواقف مع اليابان بشأن قضية تعويضات العمل القسري في زمن الحرب.وأدلى المتحدث باسم الوزارة "ليم سو سوك" بهذا التصريح في موجز إعلامي دوري ردا على سؤال ذي صلة، حيث قال إنه تم تضييق الفجوة بين الجانبين من خلال الاتصالات والمناقشات الوثيقة.وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي استأنفت فيه الوزارة جهودها لجمع الآراء العامة حول هذه المسألة طويلة الأمد، فيما عقد وزير الخارجية "بارك جين" اجتماعا مع أربعة خبراء محليين بشأن العلاقات بين سيول وطوكيو يوم الثلاثاء الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، قام "صو مين جونغ" مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية، بزيارة إلى مدينة "كوانغ جو" الأسبوع الماضي للاجتماع مع ممثلي بعض ضحايا الفظائع التي ارتكبتها اليابان في زمن الحرب، حيث أطلعهم على نتائج المناقشات الحكومية مع الجانب الياباني، واستمع إلى آرائهم.وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين أمس بأن الحكومة تسعى إلى تسريع المناقشات الدبلوماسية بين البلدين فيما تستمع إلى آراء الضحايا وكذلك الخبراء في مختلف المجالات.