وقف مراقب شرطة عن العمل بسبب احتجاجه على إدارة الرقابة

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تعرض ضابط شرطة كبير قاد مسيرات في وقت سابق من هذا العام احتجاجا على تحرك الحكومة الكورية نحو إنشاء إدارة للرقابة على الشرطة تابعة لوزارة الداخلية، للإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.ووفقا لمصادر في الشرطة الكورية أمس الثلاثاء، أبلغت اللجنة التأديبية المركزية التابعة لوكالة الشرطة الوطنية كبير المشرفين "ريو سام يونغ" في وقت سابق من اليوم، بقرار وقفه عن العمل، وهي رابع أشد عقوبة بموجب مدونة سلوكيات الشرطة، بعد كل من الطرد والفصل وتخفيض الرتبة.وأوصت لجنة استشارية مدنية داخل وكالة الشرطة في وقت سابق باتخاذ إجراء تأديبي معتدل ضد "ريو"، لكن المفوض العام للشرطة "يون هي غُن" دعا اللجنة المركزية لعقوبة أشد.وكان "ريو"، الذي عمل رئيسا لمركز شرطة "أولسان"، قد ترأس اجتماعا وطنيا للمشرفين في شهر يوليو الماضي حضره أكثر من 50 من كبار ضباط الشرطة الذين عارضوا خطوة الحكومة، التي وصفوها بأنها ستعرقل إجراءات الإصلاح الهادفة إلى تحويل بعض السلطات من النيابة العامة إلى الشرطة.