موجة برد تجتاح كوريا

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اجتاحت موجة برد كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، مع انخفاض درجات الحرارة الصباحية إلى حوالي عشر درجات مئوية تحت الصفر في المنطقة الوسطى.وانخفضت درجات الحرارة في سيول إلى سالب 10.2 درجة في حوالي الساعة السادسة صباحا، مع وصول برودة الرياح إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات بشأن الموجة الباردة في معظم أنحاء البلاد، وتوقعت أن تشهد معظم أجزاء المنطقة الوسطى درجات حرارة تقل عن الصفر في فترة ما بعد الظهر أيضا، بينما ستصل درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر في سيول إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر في أجزاء أخرى من البلاد ما بين سالب 6 درجات مئوية إلى أربع درجات مئوية فوق الصفر.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الغد الخميس، ولكن من المرجح أن تستمر موجة البرد حتى يوم الاثنين القادم. ومن المتوقع ظهور سماء صافية في مناطق العاصمة، ومقاطعات "كانغ ون" وشمال وجنوب "كيونغ سانغ"، بينما سيصل ارتفاع الثلوج إلى خمسة سنتيمترات في مقاطعات شمال وجنوب "تشونغ تشنغ" وشمال وجنوب "جولا" وجزيرة جيجو.