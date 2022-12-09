الاقتصادية انخفاض التضخم في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياته منذ عام

قالت وزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بلغ 7.1% في نوفمبر الماضي بالمقارنة مع بالعام السابق، بعد أن ارتفع فوق 8% في سبتمبر، ثم انخفض إلى 7.7% في أكتوبر.

ويمثل الرقم المسجل في نوفمبر أقل نمو في المؤشر منذ ديسمبر من العام الماضي، كما أنه يقل أيضا عن نسبة 7.3% التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته مؤسسة "بلومبرغ".

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الأغذية والطاقة من الحساب، بنسبة 0.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر الأسبق، وهو أقل نمو منذ أغسطس من العام الماضي وأيضا أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4%، على أساس شهري.

وقد أدى تباطؤ التضخم إلى رفع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يبطئ من وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعه الذي يستمر يومين والمقرر أن ينتهي اليوم الأربعاء.

وقد ظل البنك المركزي الكوري يراقب عن كثب تطورات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يقلق من أن اتساع الفجوة بين معدلات البنكين المركزيين يمكن أن يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من كوريا الجنوبية.

